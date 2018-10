Ruský prezident Putin vymenil gubernátora Petrohradu

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vymenil dlhodobého gubernátora Petrohradu. Zmena na poste vedenia druhého najväčšieho mesta krajiny prišla v rámci kremeľskej reorganizácie regionálnych lídrov.Georgij Poltavčenko (65) slúžil ako gubernátor Petrohradu sedem rokov. Na jeho miesto Putin vymenoval svojho dlhodobého spolupracovníka Alexandra Beglova (62), ktorý bol prezidentským vyslancom v severozápadnom Rusku. Beglov však bude iba dočasným gubernátorom, keďže v septembri budúceho roka sa budú konať komunálne voľby.Prezident zároveň ustanovil Poltavčenka, veterána niekdajšej sovietskej tajnej služby KGB, za šéfa štátnej lodiarskej spoločnosti OCK. Putin vyzdvihol Poltavčenkovo pôsobenie vo funkcii gubernátora, avšak Kremeľ podľa agentúry AP údajne nebol spokojný s prekračovaním výdavkov a odkladmi veľkých stavebných projektov za jeho vedenia.Putin v uplynulých týždňoch prikročil k výmene viacerých miestnych gubernátorov, čo je všeobecne vnímané ako súčasť úsilia zamedziť vzrastajúcej nespokojnosti obyvateľstva na pozadí ekonomických problémov.Putin podpísal v stredu zákon o dôchodkovej reforme, ktorá predpokladá postupné zvyšovanie odchodu do dôchodku o päť rokov - na 65 rokov pre mužov a 60 rokov pre ženy. Dôchodková reforma v Rusku by mala byť spustená v roku 2019 a dokončiť by sa mala do roku 2034. Putin zmienený krok napriek rozsiahlym protestom v celej krajine obhajoval.