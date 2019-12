Ruský sektor služieb pokračoval v novembri v solídnom raste

Moskva. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 4. decembra (TASR) - Ruský sektor služieb pokračoval minulý mesiac v raste, už piaty mesiac po sebe. Tempo rastu sa mierne spomalilo, aj naďalej sa však drží na vysokej úrovni. Informovala o tom v stredu spoločnosť IHS Markit.Index nákupných manažérov IHS Markit pre ruský sektor služieb dosiahol v novembri 55,6 bodu oproti októbrovej hodnote 55,8 bodu. To predstavuje mierne spomalenie rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Stále je to však výrazné tempo rastu, konkrétne druhé najvyššie v priebehu roka.Aj rast celkového súkromného sektora Ruska sa v novembri spomalil. Dôvodom je najmä vývoj výrobného sektora, ktorý v novembri zaznamenal najvýraznejší pokles za 10,5 roka.Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahŕňa ruský výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v novembri 52,9 bodu. V októbri predstavoval 53,3 bodu. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor evidoval v novembri 45,6 bodu oproti 47,2 bodu v októbri. Bol to najhorší výsledok od mája 2009.