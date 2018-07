Ruský súd ponechal režiséra Serebrennikova v domácom väzení

Ruský divadelný a filmový režisér Kirill Serebrennikov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. júla (TASR) - Moskovský súd v stredu rozhodol, že jeden z najuznávanejších súčasných ruských režisérov Kirill Serebrennikov, ktorý je obvinený z finančnej sprenevery, zostane v domácom väzení až do 22. augusta. Informovala o tom agentúra AP.Serebrennikov je v domácom väzení od augusta 2017 a čaká v ňom sa súdny proces. Je obvinený z defraudácie 68 miliónov rubľov (takmer 980.000 eur) z dotácií ministerstva kultúry, ktoré boli v rokoch 2011-14 vyčlenené na realizáciu umeleckého projektu Platforma.Režisér obvinenia odmieta a pokladá ich za. Súdny proces s ním by sa mal začať 1. septembra, spresňuje AP.Serebrennikove filmové i divadelné diela mu vyniesli nielen vo Rusku, ale aj v zahraničí povesť kultového režiséra, súčasne však i nevôľu časti mocných v Rusku - okrem iného kvôli jeho prístupu k silne tabuizovaným témam vrátane homosexuality.Konzervatívne kruhy v Rusku totiž odmietajú Serebrennikovove práce ako dekadentné a nevlastenecké.Mnohí ľudia v Rusku považujú obvinenia voči Serebrennikovovi za trest za jeho názory a obávajú sa, že Rusko sa vracia k cenzúre a k pomerom, aké v krajine panovali za čias Sovietskeho zväzu.Tento rok na filmovom festivale vo francúzskom letovisku Cannes uviedli Serebrennikovovu snímku Leto. Film je o sovietskom umelcovi a frontmanovi rockovej skupiny Kino Viktorovi Cojovi, ktorý v 80. rokoch otriasol ruským hudobným undergroundom.Film bol v Cannes uvedený v režisérovej neprítomnosti, keďže ruské úrady odmietli žiadosť organizátorov festivalu, aby Serebrennikovovi umožnili pricestovať do Cannes. Oslovili ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý však odpovedal, že v tejto záležitosti nemôže konať, keďže ruské súdy sú nezávislé.