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04. júla 2026
Ruský súd poslal za mreže neonacistov, ktorí chceli zabiť hlavnú tvár kremeľskej propagandy
Skupina podľa vyšetrovateľov plánovala atentát na šéfku mediálneho impéria RT, Sputnik a RIA Novosti Margaritu Simonjanovú. Ruské úrady v piatok oznámili odsúdenie ...
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Ruské úrady v piatok oznámili odsúdenie 12 členov neonacistickej skupiny, z ktorej dvaja údajne pripravovali atentát na Margaritu Simonjanovú, jednu z najvýraznejších tvárí kremeľskej propagandy a blízku podporovateľku prezidenta Vladimira Putina i vojny proti Ukrajine.
Podľa ruského Vyšetrovacieho výboru dostal vodca skupiny „Čistá krv“, 21-ročný Michail Balašov, trest 20 rokov väzenia.
Zločinecký plán
Ďalších jedenásť obžalovaných si odpyká tresty od šiestich do 18 rokov. Prokuratúra uviedla, že Balašov v roku 2022 založil a viedol moskovskú bunku medzinárodného hnutia National Socialism/White Power (NS/WP).
„Spolupáchatelia nedokázali uskutočniť svoj zločinecký plán, pretože boli zadržaní príslušníkmi FSB,“ uviedla prokuratúra s odkazom na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu.
Proces sa konal za zatvorenými dverami a úrady nezverejnili podrobnosti o úlohe jednotlivých obžalovaných. Skupina bola okrem prípravy atentátu obvinená aj z útokov na migrantov a príslušníkov komunity LGBTQ+, lúpeží a podnecovania etnickej nenávisti.
Putinova ženská tvár
Simonjanová stojí na čele štátnej mediálnej skupiny zahŕňajúcej televíziu RT, propagandistickú rozhlasovú službu Sputnik a agentúru RIA Novosti.
Americké ministerstvo zahraničných vecí ju v minulosti označilo za „jednu z hlavných tvárí propagandy prezidenta Vladimira Putina“.
Po vynesení rozsudku uviedla, že ju celý prípad zarmútil a že „voči nikomu necíti nenávisť“. Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu tvrdí, že zabránilo desiatkam pripravovaných útokov na prokremeľské osobnosti, za ktorými mali stáť ukrajinské tajné služby.
Zdroj: SITA.sk - Ruský súd poslal za mreže neonacistov, ktorí chceli zabiť hlavnú tvár kremeľskej propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
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