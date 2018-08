Ruský súd uväznil mladíka, ktorý sa chcel odpáliť v katedrále

Petrohrad Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. augusta (TASR) - Ruský súd vo štvrtok poslal do väzenia mladého stúpenca teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorý plánoval bombový útok na Kazanskú katedrálu v Petrohrade, vyhľadávanú turistickú atrakciu. Vojenský okresný súd potrestal 18-ročného Jevgenija Jefimova päťročným pobytom v trestaneckej kolónii s prísnym režimom, informovala agentúra RIA Novosti.Ruské bezpečnostné úrady vlani v decembri oznámili, že sa im podarilo rozbiť teroristickú bunku IS, ktorá plánovala ešte v ten istý mesiac uskutočniť útok. Ruský prezident Vladimir Putin poďakoval svojmu americkému náprotivkovi Donaldovi Trumpovi za pomoc, ktorú pri riešení prípadu poskytli tajné služby.Putin uviedol, že americká Ústredná spravodajská služba (CIA) poskytla informácie o dvoch sprisahancoch. Jefimov v čase svojho zatknutia vyučoval angličtinu na súkromnej škole. V centre Petrohradu si prenajal prepravný kontajner, v ktorom vyšetrovatelia našli chemické látky a ďalšie zariadenia na výrobu bomby.Jefimov sa v súdnej sieni priznal, že bol v kontakte s bojovníkmi IS v Sýrii, ktorí ho povzbudzovali, aby vykonal útok. Mladík sa chcel odpáliť v katedrále počas omše. Na súde vyhlásil, že už zmenil svoje názory a je rád, že sa mu výbušninu nepodarilo zostrojiť. Dodal, že čas strávený vo väzení hodlá využiť na štúdium.Rusko už v rámci tohto prípadu uväznilo dvoch mužov za to, že neupovedomili príslušné úrady o plánovačoch útoku, hoci disponovali. Ďalšie dve osoby zapletené do prípravy útoku čelia trestnému stíhaniu.Kazanskú katedrálu postavili v 19. storočí po vzore Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Nachádza sa na hlavnej petrohradskej komunikácii, na Nevskom prospekte.