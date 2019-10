Ruský súd vyhlásil medzinárodné pátranie po účastníkovi pochodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. októbra (TASR) - Rusko vyhlásilo medzinárodné pátranie po mladom programátorovi Ajdarovi Gubajdulinovi, ktorý nedávno ušiel z Ruska pred stíhaním vo veci nepokojov v Moskve. S odvolaním sa na mestský súd v Moskve o tom v utorok informoval spravodajský server Novaja gazeta.Gubajdulin pred dvomi týždňami, 17. októbra, na sociálnej sieti oznámil, že odchádza z Ruska. Priznal, že toto rozhodnutie preňho nebolo ľahké, ale udalosti nedávnych dní, keď voči nemu vzniesli nové obvinenie - z vyhrážania sa násilím voči bezpečnostným silám -, mu "napísal.Vysvetlil, že odísť do zahraničia sa rozhodol po tom, ako boli zatknutí ďalší podozriví v tzv. moskovskej kauze. Svoju rolu pri rozhodovaní zohral aj rozsudok nad Konstantinom Kotovom, ktorý bol odsúdený na štyri roky väzenia za údajné porušenie pravidiel organizovania verejných zhromaždení, či predĺženie väzby v prípadoch Samariddina Radžabova a Jegora Žukova.Gubajdulin bol zadržaný za účasť na jednom zo zhromaždení, ktoré sa počas leta konali v Moskve na protest proti rozhodnutiu mestskej volebnej komisie. Tento verdikt znemožnil časti opozičných a nezávislých politikov uchádzať sa v komunálnych voľbách o post poslanca moskovského mestského zastupiteľstva. Volebná komisia svoje rozhodnutie zdôvodnila formálnymi nezrovnalosťami v dokladoch potrebných na ich registráciu do volieb.Gubajdulina koncom septembra prepustili z vyšetrovacej väzby, pričom mu však súd nariadil byť k dispozícii vyšetrovateľom a jeho prípad vrátil na prešetrenie generálnej prokuratúre, aby spresnila kvalifikáciu obvinenia. V utorok proti tomuto 26-ročnému mužovi vzniesli nové obvinenie, a to z vyhrážania sa použitím sily proti príslušníkom bezpečnostných zložiek.Novaja gazeta pripomenula, že Gubajdulina zadržali v súvislosti s tým, že 27. júla počas protestného pochodu hodil plastovú fľašu smerom k príslušníkom polície, pričom ňou nikoho nezasiahol. Gubajdulin spresnil, že na rozdiel od predošlého obvinenia sa v novom už netvrdí, že plastová fľaša bola plná.