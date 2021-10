Ruský test hypersonickej strely dopadol na výbornú, prvý raz ju vystrelili z ponorky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské ozbrojené sily úspešne otestovali vystrelenie hypersonickej strely z jadrovej ponorky. Ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že strelu Zirkón vystrelili z ponorky Severodvinsk a zasiahla určený cieľ v Barentsovom mori.Je to po prvý raz, čo hypersonickú strelu vystrelili z ponorky. Pri predošlých testoch, naposledy v júli, to bolo z fregaty ruského námorníctva.Ruský prezident Vladimir Putin sa svojho času vyjadril, že Zirkón by mal byť schopný letieť deväťkrát rýchlejšie ako je rýchlosť zvuku a mať dolet tisíc kilometrov. Šéf Kremľa zdôraznil, že nasadenie tejto strely značne posilní schopnosti ruskej armády. Modernizácia arzenálu je prioritou Kremľa v čase panujúceho napätia medzi Ruskom a Západom.Testy Zirkónu by sa mali skončiť tento rok a od budúceho roka by strela mala rozšíriť arzenál ruského námorníctva. Strela je určená pre krížniky, fregaty a ponorky. Zirkón je jednou z niekoľkých hypersonických striel vyvíjaných v Rusku.