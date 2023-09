Ruský útok zabil dvoch zahraničných humanitárnych pracovníkov, ďalší utrpeli zranenia

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

































Príspevok, ktorý zdieľa Road to Relief (@road2relief_ua)





10.9.2023 (SITA.sk) - Dvaja zahraniční humanitárni pracovníci údajne zahynuli pri ruskom ostreľovaní na východnej Ukrajine.Organizácia Road to Relief, ktorá pomáha evakuovať zranených z frontových oblastí, informovala na Instagrame, že štyria jej dobrovoľníci uviazli v dodávke, ktorá sa prevrátila a začala horieť po zásahu pri meste Časiv Jar. Kanaďan Anthony Ihnat útok neprežil, uviedla s tým, že nemecký zdravotník Ruben Mawick a švédsky dobrovoľník Johan Mathias Thyr utrpeli zranenia.Road to Relief nevedela uviesť, čo sa stalo so štvrtou pasažierkou vozidla, riaditeľkou organizácie Emmou Igual zo Španielska. O niekoľko hodín neskôr úradujúci španielsky minister zahraničia José Manuel Albares uviedol, že Madrid dostal „ústne potvrdenie“ o32-ročnej Igual.Dobrovoľníci boli na ceste na predmestia Bachmutu, kde mali skontrolovať potreby civilistov. Ukrajinské sily sa držia na západnom predmestí Bachmutu a vedú v oblasti protiofenzívu