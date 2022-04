Ruský veľvyslanec poslal do parlamentu text o vojne na Ukrajine, OĽaNO označilo Putinovu krajinu za kráľovstvo lží (video)

Rusi postupujú pod heslom denacifikácie

Rusko je továrňou na lži

Zúfalí ľudia utekajú aj do Ruska

Vygumovali mozgy obyvateľom

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Je neprijateľné, aby sme súhlasili s tým, čo nám ruský veľvyslanec Igor Bratčikov na ľudskoprávny výbor parlamentu poslal. Na tlačovej besede to vyhlásil podpredseda ľudskoprávneho výboru Peter Pollák ml. (OĽaNO).Podľa neho išlo o desaťstranovú „znôšku“ textu a je potrebné túto lživú propagandu vysvetľovať. Ruského veľvyslanca Bratčikova si poslanci pozvali na ľudskoprávny výbor. On však odmietol prísť a namiesto toho poslal text, ktorým sa snažil vysvetliť, ako je to s mŕtvymi civilistami na Ukrajine.„Každý súdny človek vie, že za týmto zverstvom stojí ruská armáda a každý súdny človek vie povedať, kto je agresorom a kto obeťou,“ vyhlásil Pollák ml.Podľa neho Rusi na Ukrajine postupujú pod heslom denacifikácie. Pollák ukázal viaceré fotografie obetí. Spomenul napríklad 16-ročnú Katarínu, ktorú znásilnili a popravili strelou do hlavy. „Podľa Rusov je denacifikovaná,“ hovoril Pollák ml.Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) povedal, že Rusko sa stalo už dávno továrňou na lži a jeho detašovaným pracoviskom je ruské veľvyslanectvo na Slovensku.Podľa Krúpu list ruského veľvyslanca slovenským poslancom ľudskoprávneho výboru je „jedna veľká lož“.Krúpa tiež ukázal viacero fotografií. Na jednej z nich bol cyklista z ukrajinského mesta Buča. Podľa záberov zo satelitu, ako uviedol Krúpa, vidno, že telá tam ležali už 19. marca. Poslanec spomenul bombardovanie nemocnice v Mariupole, ktoré Rusko popieralo. Bola zdokumentovaná istá Mariana, ako uteká. Poslanec ukázal kráter a podľa neho je jasné, odkiaľ prišla streľba.Veľa humanitárnych koridorov sa podľa poslanca otvára do Ruska a zúfalí ľudia sa vyberú aj takou cestou. Táto žena podala svedectvo, ale po evakuovaní na územie kontrolované Rusmi poskytla interview, kde všetko poprela, čo predtým tvrdila.Poslanec zahraničného výboru parlamentu Andrej Stančík (OĽaNO) na tlačovke uviedol, že lož, klamstvo a zavádzanie je pracovným nástrojom ruskej politiky. „Rusko je kráľovstvom lží,“ vyhlásil Stančík.Podľa neho je to krajina, kde štátna propaganda, „totálne vygumovala mozgy obyvateľstvu“. Dodal, že vďaka patrí Rusom, ktorí proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi protestujú, aj keď ich nie je veľa.