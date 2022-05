Ruský vojak Šišimarin požiadal vdovu po popravenom manželovi o odpustenie, zastrelil ho rovno pred ich domom

Vojak plnil rozkaz

Vdovu požiadal o odpustenie

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský vojak, ktorého ako prvého na Ukrajine súdia pre obvinenia zo spáchania vojnového zločinu, vo štvrtok povedal, že neozbrojeného ukrajinského civilistu zastrelil na príkaz dôstojníka.Dvadsaťjedenročný Vadim Šišimarin povedal súdu v Kyjeve, že dôstojník trval na tom, aby 62-ročného muža, ktorý telefonoval, zastrelil, pretože by mohol vyzradiť, kde sa nachádzajú.Vojak, ktorý strelil muža do hlavy z auta v obci v Sumskej oblasti 28. februára, povedal, že musel splniť rozkaz. Mladý muž čelí za svoj čin doživotnému trestu odňatia slobody.Šišimarin požiadal ženu obete Katerynu Šelipovovú, ktorá bola prítomná v súdnej sieni, o odpustenie. Vdova sa vyjadrila o tom, ako jej muža Oleksandra Šelipova zastrelili pred ich domovom. Podľa nej si vojak zaslúži doživotie.Dodala však, že by jej nevadilo, ak by bol súčasťou možnej výmeny za ukrajinských obrancov oceliarne Azovstaľ v meste Mariupoľ.Proces s Rusom podľa televízie CNN odročili na piatok. Podľa sudcov Šišimarin nie je pripravený na súdnu debatu.