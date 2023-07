Ruský vojenský bloger a nacionalista Igor Girkin bol zatknutý za extrémizmus, Putina označil za vagabunda

Kritizuje armádu i Putina

21.7.2023 (SITA.sk) - Sudca moskovského Meščanského okresného súdu vzal známeho ruského vojenského blogera a bývalého predstaviteľa samozvanej Doneckej ľudovej republiky Igora Girkina do väzby, v ktorej by mal zostať do. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti.Girkin, ktorý vystupuje aj pod pseudonymom Igor Strelkov, otvorene kritizuje ruskú armádu na Ukrajine a dokonca aj samotného ruského vodcu Vladimira Putina , ktorého označil za „gaunera“ a „zbabelého vagabunda“.Girkin sudcu požiadal, aby ho umiestnil do domáceho väzenia, pričom argumentoval, že nie je riziko, že by ušiel a tvrdil, že má choré srdce.Prokuratúra, naopak, požiadala o vzatie Girkina do väzby s tým, že hrozí riziko jeho úteku a odvolala sa aj na jeho väzby na orgány činné v trestnom konaní, informovali ruské médiá.Známy bloger však vo svojej výpovedi pred súdom tvrdil, že nemôže ujsť do zahraničia. „Vyhlásenie vyšetrovateľa, že sa môžem skrývať v zahraničí, je úprimne smiešne, vo väčšine krajín sveta ma hľadá Interpol haagsky tribunál ma odsúdil na doživotie za zločin, ktorý som nespáchal,“ argumentoval.O zatknutí Girkina informovali ruské médiá s odvolaním sa na správy na jeho kanáli na komunikačnej platforme Telegram. „V piatok, okolo 11:30, k nám prišli zástupcovia vyšetrovacieho výboru,“ uvádza sa v poslednej správe na Girkinovom kanáli, pod ktorou je podpísaná „Miroslava Reginská, manželka Igora Strelkova“.V príspevku ďalej napísala, že vyšetrovatelia vzali Girkina a odviedli ho na neznáme miesto. „Od priateľov sa mi podarilo zistiť, že môjho manžela obvinili podľa článku 282 Trestného zákonníka Ruskej federácie (extrémizmus),“ konštatovala ďalej.Girkin je bývalý agent ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a kľúčová postava zo začiatku ruskej vojny proti Ukrajine, keď v roku 2014 pomohol obsadiť Sloviansk v Doneckej oblasti. Uznali ho tiež za vinného z účasti na zostrelení letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines nad Ukrajinou, pri ktorom zahynulo 298 ľudí.Od začiatku plnohodnotnej invázie na Ukrajinu často kritizoval postup ruskej armády vo vojne. Je spoluzakladateľom Klubu nahnevaných vlastencov, tvrdého nacionalistického hnutia presadzujúceho extrémnejšie opatrenia na dosiahnutie víťazstva nad Ukrajinou.Podľa ruských médií Girkina zatkli už aj 14. augusta 2022 na Kryme, keď sa snažil dostať na frontovú líniu, aby bojoval proti ukrajinskej armáde.