Ruský vzpierač Akajev dostal osemročný dištanc za doping

Moskva 30. januára (TASR) - Bývalý majster sveta Chadžimurat Akajev si od Medzinárodnej vzpieračskej federácie (IWF) vyslúžil osemročný dištanc za porušenie dopingových pravidiel. Tridsaťtriročný Rus sa proti nim previnil už tretíkrát počas svojej kariéry, informovala agentúra APA.Akajev získal na OH 2004 v Aténach striebro v kategórii do 94 kg. O sedem rokov neskôr v Paríži vybojoval titul majstra sveta do 105 kg a v tomto istom roku v Kazani sa stal aj európskym šampiónom. Akajev má po verdikte IWF zákaz štartovať na oficiálnych podujatiach do 1. augusta 2024.