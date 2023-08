Ruských vojakov sa dobrovoľne vzdáva len pätina, tvrdí Budanov

Ukrajina zadržiava menej

Väčšinu tvoria vojaci

25.8.2023 (SITA.sk) - Približne pätina zajatých ruských vojakov na Ukrajine sa vzdáva dobrovoľne. Ako referuje web Rádia Slobodná Európa, povedal to šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov Podotkol, že ukrajinská strana zadržiava omnoho menej zajatcov ako nepriateľ, čo bolo dané dianím v úvodných fázach vojny.„V prvých dňoch invázie tu Ruská federácia pochytala strašné množstvo rukojemníkov, vrátane civilistov, príslušníkov bezpečnostných zložiek, skrátka ľudí, o ktorých si mysleli, že by mohli byť pre nich nebezpeční. Preto sú naše čísla bohužiaľ nižšie. Treba to pochopiť. A, žiaľ, myslím si, že tie čísla už nedobehneme,“ povedal Budanov.O konkrétnych číslach sa odmietol rozprávať, pretože to podlieha štátnemu tajomstvu. Budanov však odhaduje, že asi 40 % osôb, ktoré Rusko drží v zajatí, sú civilisti, zvyšok tvoria vojaci.Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec pred niekoľkými týždňami vyhlásil, že Rusko podľa odhadov drží v zajatí viac ako 20-tisíc civilistov.