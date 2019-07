Rusnák prispel gólom k triumfu Salt Lake, víťazne aj Greguš

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák prispel jedným gólom k vysokému víťazstvu Realu Salt Lake v domácom súboji zámorskej MLS s Philadelphiou Union 4:0. Pre 25-ročného stredopoliara to bol už siedmy gól v prebiehajúcej sezóne.Real figuruje v tabuľke Západnej konferencie na 6. mieste zaručujúcom účasť v play off. Rusnák odohral celý zápas.Darilo sa aj ďalšiemu slovenskému reprezentantovi v prifisúťaži, stredopoliar Ján Greguš pomohol Minnesote United k domácemu víťazstvu 1:0 nad Dallasom. Dvadsaťosemročný Greguš odohral celý zápas. Minnesota ťahá sériu štyroch víťazných duelov a v tabuľke Západnej konferencie je tretia.