Rusnák sa pripája k reprezentácii v dobrej nálade, bol kľúčovým hráčom pri postupe Salt Lake

Rusnák bol líder tímu

Žiarivý príklad tímového prístupu

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Albert Rusnák ml. prichádza na zraz slovenskej futbalovej reprezentácie do Senca v dobrej nálade. Jeho americký zamestnávateľ Real Salt Lake si vybojoval účasť v play-off MLS a zvládol to doslova v poslednej chvíli.V záverečnom 34. kole základnej časti Salt Lake zvíťazil na trávniku Sporting Kansas City 1:0, keď Chorvát Damir Kreilach rozvlnil sieť v piatej minúte nadstaveného času. Vďaka tomuto gólu sa futbalisti RSL dostali na siedmu priečku tabuľky Západnej konferencie MLS, ktorá ako posledná zaručovala postup do osemfinále play-off.Víťaz základnej časti Colorado Rapids má istú priamu účasť vo štvrťfinále. Tím Los Angeles Galaxy na ôsmom mieste napriek rovnakému počtu bodov už vinou horšieho skóre nepostúpil.Práve spomenutý 32-ročný Chorvát Kreilach a o päť rokov mladší Slovák Rusnák majú najväčší podiel na postupe do vyraďovacej časti. Kreilach nastrieľal 16 gólov a pridal 9 asistencií, Rusnák sa v 34 zápasoch základnej časti blysol 11 gólmi a rovnakým počtom asistencií. Slovenský reprezentant odohral 3045 minút a celkovo 32-krát ohrozil brankárov súpera. Vyplývy to zo štatistík na klubovej stránke RSL.com."Mali sme vo svojej hre výkyvy, ale vždy keď sme narazili do steny, prišla fantastická odozva. Výborne sme sa vedeli vyrovnať s náročnými momentmi počas sezóny. Damir Kreilach a Albert Rusnák boli úžasní lídri nášho tímu. Presne vedeli, ako majú hráčom nastaviť hlavy na zápasy. Presvedčili ich, že musia veriť sami sebe, lebo ak nemáte vieru vo vlastné sily, nepomôže vám ani najlepší herný systém. Títo hráči bojovali za každých okolností a na konci sa dočkali za svoju neochvejnú vieru krásnej odmeny," komentoval dočasný tréner Pablo Mastroeni na klubovom webe.Šéf lavičky RSL doplnil na adresu ofenzívnych lídrov Kreilacha a Rusnáka ešte jedno dôležité slovo - obetavosť pre tím. "Sú to hráči, ktorí sú za každých okolností ochotní obetovať sa pre mužstvo. Rusnák mi vravel, že bude hrať tam, kde ho postavím. Kreilach dokonca pritakal, že mu nebude prekážať ani pozícia stopéra. Ak dookola skloňujeme tímový prístup, tak títo dvaja hráči sú žiarivé príklady. Sú to neuveriteľní športovci, neuveriteľní futbalisti, ale čo je dôležitejšie, sú obetaví jednotlivci a skutoční lídri našej skupiny. Každý tréner by si ich želal mať v tíme," dodal Mastroeni.Real Salt Lake už pozná súpera aj termín osemfinále. V utorok 23. novembra si jeho hráči zmerajú sily s futbalistami Seattle Sounders, hrať sa bude na Lumen Field v Seattli. Tím Real Salt Lake je víťaz MLS Cupu z roku 2009 a finalista z roku 2013. Do vyraďovacej časti sezóny postúpilo toto mužstvo jedenástykrát za ostatných štrnásť sezón a tretíkrát za štyri roky.