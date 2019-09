Rusnákov gól nezabránil prehre Realu Salt Lake, hetrik Ibrahimoviča

Na archívnej snímke Albert Rusnák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa strelecky presadil v nedeľnom zápase zámorskej Major League Soccer (MLS), no ani jeho gól nezabránil prehre Realu Salt Lake na ihrisku Minnesoty United (1:3).Dvadsaťpäťročný krídelník poslal v 17. minúte hostí do vedenia, keď domáceho brankára Vita Mannoneho prekonal presne umiestnenou prízemnou strelou spoza šestnástky. Bol to jeho desiaty gól v prebiehajúcej sezóne MLS. Minnesota však dokázala skóre otočiť, dvoma gólmi zavelil k obratu Darwin Quintero. Rusnák odohral za Real celý zápas, rovnako ako jeho krajan Ján Greguš v drese Minnesoty. Tá vďaka 14. tohtosezónnej výhre dokázala preskočiť súpera v tabuľke Západnej konferencie a posunúť sa so 48 bodmi na tretie miesto, Real je so ziskom 46 bodov štvrtý.Hviezdou nočného programu v MLS bol švédsky veterán Zlatan Ibrahimovič, ktorý sa hetrikom podieľal na vysokom triumfe Los Angeles Galaxy nad Sporting Kansas City (7:2). Tridsaťsedemročný kanonier nastrieľal v tomto ročníku už 26 gólov, čím vylepšil ligový rekord. Pokoril maximum Carlosa Ruiza z roku 2002 (24 gólov). LA zastavilo sériu bez víťazstva, ktorá trvala štyri zápasy, a posunulo sa na piatu pozíciu v Západnej konferencii. Informovala o tom agentúra AP.