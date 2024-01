Rušňovodiči v Nemecku predčasne ukončia šesťdňový štrajk a obnovia rokovania s prevádzkovateľom železníc

27.1.2024 (SITA.sk) - Odborový zväz zastupujúci nemeckých rušňovodičov (GDL) ukončí predčasne svoj šesťdňový štrajk a od soboty opäť rokuje s tamojším národným železničným prevádzkovateľom. Informovala o tom v sobotu nemecká tlačová agentúra dpa.Rušňovodiči v stredu vstúpili do štrajku týkajúceho sa osobných spojov prevádzkovaných štátnou spoločnosťou Deutsche Bahn , ktorý sa mal skončiť až v pondelok 29. januára o 18:00. Po novom sa skončí v ten istý deň o 2:00.Okrem zvyšovania miezd odbory žiadajúbez zníženia platu, čo dopravca Deutsche Bahn zatiaľ odmieta. GDL tvrdí, že by to zatraktívnilo prácu pre železnice a pomohlo by to prilákať nových zamestnancov, zatiaľ čo Deutsche Bahn tvrdí, že požiadavky odborov nie sú praktické.Aktuálny štrajk v spore medzi GDL a Deutsche Bahn je už štvrtým v prebiehajúcom spore o platy. Odborový zväz tento mesiac už zorganizoval jeden trojdňový štrajk a aj vlani mal dva varovné štrajky, ktoré trvali do 24 hodín. GDL a Deutsche Bahn sa dohodli, že minimálne do 3. marca nebudú žiadne ďalšie štrajky.