Rusov hnevá možný zákaz dovolenkovať v EÚ. Sťažujte sa v Kremli u Putina, odkázal Kuleba nespokojným občanom federácie

Zákaz cestovať do Európy

Podporovatelia ruskej agresie

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba uviedol, že Rusi, ktorých hnevá možný zákaz cestovania do Európy, sa môžu sťažovať v Kremli a u svojich spoluobčanov podporujúcich vojnu na Ukrajine.„Rusi, rozrušení z vyhliadky zákazu turistických ciest do Európy, môžu svoje sťažnosti smerovať na Kremeľ a na viac ako 70 % svojich krajanov, ktorí podporujú vojnu. Nikto nenavrhuje zakázať vstup tým pár Rusom, ktorí možno potrebujú azyl alebo humanitárnu pomoc,“ napísal Kuleba.Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský v piatok navrhol pridať zákaz vydávania víz občanom Ruska do nového balíka sankcií Európskej únie voči Moskve. Už skôr pritom podporil úplný zákaz vydávania schengenských víz pre ruských občanov, ktorý navrhli niektoré krajiny EÚ.Premiérky Estónska a Fínska Kaja Kallasová a Sanna Marinová tento týždeň vyzvali európske štáty, aby prestali ruským občanom vydávať turistické víza.Podľa nich by nemali dovolenkovať v Európe, zatiaľ čo ruská vláda vedie vojnu na Ukrajine. Kallasová zdôraznila, že „návšteva Európy je privilégium, nie ľudské právo“.