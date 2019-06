Rusovce sa zaradili medzi obce so zónami bez pesticídov

Na archívnej snímke je záhrada v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) - Bratislavská mestská časť Rusovce sa zaradila medzi obce so zónami bez pesticídov. V piatok 14. júna to potvrdila samospráva podpisom zmluvy s občianskym združením Zóny bez pesticídov. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.Ochrana životného prostredia, starostlivosť o zeleň, ako aj stratégia nakladania s odpadmi sú podľa starostky Rusoviec Lucie Tulekovej Henčelovej témami, v ktorých sa mestská časť chce aj naďalej angažovať. "uviedla starostka.Miestny poslanec Vladimír Mokráň to vníma ako dôležitý krok na ceste k prírode šetrnej "dedine".podotkol Mokráň.Občianske združenie Zóny bez pesticídov umožňuje obciam a verejnoprávnym zriadeniam zapojiť sa aktívne do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a komunikácií.