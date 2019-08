Ruth Davidsonová oznámila, že končí ako šéfka škótskych konzervatívcov

Líderka škótskej Konzervatívnej strany Ruth Davidsonová (vľavo), starosta Londýna Sadiq Khan (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Edinburgh 29. augusta (TASR) - Líderka škótskych konzervatívcov Ruth Davidsonová vo štvrtok oznámila, že sa rozhodla odstúpiť zo svojho postu. K takémuto kroku pristúpila len deň po tom, ako sa britská vláda rozhodla prerušiť v druhom septembrovom týždni až do 14. októbra zasadnutie parlamentu, informuje agentúra AFP.Davidsonová, ktorá v referende z roku 2016 podporovala zotrvanie Británie v Európskej únii, uviedla, že z postu šéfky strany odchádza, aby sa venovala svojmu malému synovi a partnerke. Vo vyhlásení, ktoré zverejnila na Twitteri, však zmienila aj, všíma si AFP.Dodáva, že charizmatická politička, ktorá bola v minulosti vnímaná dokonca ako potenciálna líderka britskej Konzervatívnej strany, zároveň plánuje ostať poslankyňou v škótskom parlamente.Davidsonová (40) je ostrou kritičkou tzv. tvrdého brexitu, ktorý britský premiér Boris Johnson vníma ako realistickú možnosť vystúpenia Británie z Únie v prípade, že do 31. októbra obe strany nedospejú k vzájomne prijateľnej dohode.Davidsonová uviedla, že verí Johnsonovým uisteniam, že sa snaží vyjednať s Európskou úniou novú dohodu o vystúpení a v tomto úsilí ho podporuje. Svojich kolegov poslancov zároveň vyzvala, aby za takúto dohodu hlasovali, ak sa ju Johnsonovi podarí dosiahnuť.Johnson v stredu získal súhlas kráľovnej Alžbety II. na prerušenie zasadnutia parlamentu, čím sa pred odchodom Británie z EÚ naplánovaným na 31. októbra zníži počet rokovacích dní. Plánované prerušenie vyvolalo hnev opozičných poslancov ale aj časti konzervatívnych zákonodarcov, ktorí sú za zotrvanie Británie v EÚ.Stovky demonštrantov vyšli v stredu večer na protest do ulíc Londýna a vyše milióna ľudí už podpísalo petíciu na stránke britskej vlády, ktorá žiada, aby parlament nebol rozpustený.