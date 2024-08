RÚVZ v Košiciach avizuje celoplošnú jesennú deratizáciu, situácia s premnoženými hlodavcami je kritická

Kritická situácia

Premnožené hlodavce aj na sídliskách

Vyčlenená suma na deratizovanie mesta

1.8.2024 (SITA.sk) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach avizuje celoplošnú jesennú deratizáciu v Košiciach už na september, a to vzhľadom na súčasnú situáciu s premoženými hlodavcami v meste.Ako úrad uviedol pre agentúru SITA, od začiatku tohto roka dostal štyri písomné podnety súvisiace so zvýšeným výskytom hlodavcov. V súvislosti s vyšším výskytom potkanov ho oslovili tri mestské časti, a to MČ Nad jazerom, Sídlisko KVP a tiež MČ Staré mesto. RÚVZ zdôraznil, že nevie posúdiť, kde je situácia najkritickejšia.„Tunajší úrad odporúčal týmto mestským častiam osloviť subjekty oprávnené na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, ktoré zabezpečovali výkon jarnej celoplošnej deratizácie 2024, aby zhodnotili účinnosť deratizácie a v prípade potreby ju opakovane vykonali," priblížil.Úrad doplnil, že mestským častiam doporučil, aby v záujme vytvárania zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov vykonávali deratizáciu v lokalitách so zvýšeným výskytom hlodavcov aj mimo termínov celoplošnej deratizácie.„RÚVZ so sídlom v Košiciach nariaďuje preventívnu celoplošnú deratizáciu na území mesta Košice pravidelne 2-krát ročne, v jarnom a jesennom období, keď majú hlodavce rozmnožovacie obdobie. V roku 2024 bola deratizácia vyhlásená v termíne od 18. marca 2024 do 30. apríla 2024," uviedol RÚVZ v Košiciach.Mesto Košice situáciu veľmi intenzívne rieši so všetkými dotknutými inštitúciami, mestskými časťami, ale najmä s úradom verejného zdravotníctva, uviedol pre agentúru SITA hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík . Zdôraznil, že predmetný úrad ako jediný môže nariadiť celoplošnú deratizáciu.„My, samozrejme, takého rozhodnutie budeme rešpektovať," vyjadril sa. „V každom prípade my sme si svoju zákonnú povinnosť, čo sa týka plošnej deratizácie, ešte na jar splnili," podotkol.Tokarčík tiež akcentoval, že vzniknutú situáciu vnímajú a budú na ňu pružne reagovať. Dodal, že v ich kompetencii je napríklad apelovať na ďalšie subjekty, ktorých sa plošná deratizácia týka, ako sú napríklad podnikatelia či správcovia bytových domov.„Pokiaľ plošná deratizácia nie je urobená skutočne plošne, a pokiaľ všetky subjekty, ktorých sa týka, k nej nepristupujú zodpovedne, tak nemusí byť úplne účinná," vysvetlil. Hovorca mesta zdôraznil, že vylučujú, že by mesto Košice nesplnilo nejakú svoju povinnosť. Mesto má podľa Tokarčíka pripravené prostriedky na jarnú i jesennú deratizáciu.„Čiže sme pripravení deratizovať to, čo nám zo zákona vyplýva. Teda naše pozemky, mestské budovy aj to, čo nám nariadi RÚVZ," uviedol. Dodal, že skúsenosti im ukazujú, že má zmysel deratizovať najmä zelené priestranstvá, a tiež nory hlodavcov.K situácii s hlodavcami sa vyjadrili i niektorí starostovia mestských častí. Starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová na sociálnej sieti napísala, že opakovane deratizovali to, čo patrí pod nich.„Oslovili sme ešte v júni Regionálny úrad verejného zdravotníctva s tým, že sú u nás premnožené potkany, len tento úrad môže vykonať kontroly u všetkých povinných subjektov na deratizáciu a môže nariadiť celoplošnú deratizáciu na celom území mesta," uviedla a poznamenala, že podľa jej názoru pomôže len nariadenie plošnej deratizácie.Dodala, že sa angažovala pri zvolaní pracovného stretnutia viacerých subjektov, vrátane mesta Košice či RÚVZ v Košiciach, s cieľom prejednať situáciu.„Podarilo sa nám týmito krokmi docieliť aspoň to, že aktuálne Regionálnym úradom verejného zdravotníctva prebiehajú kontroly v meste Košice, či jednotlivé subjekty vykonali povinnú deratizáciu v jarnej časti," napísala.Doplnila, že na rokovaní zastupiteľstva mestskej časti pred časom vyčlenili finančné prostriedky v súvislosti s likvidáciou potkanov. Starostka dodala, že v týchto dňoch vykonávajú odstraňovanie brečtanu pri temer 70 kontajnerových stojiskách, kde sa hlodavce zvykli zdržiavať, a tiež avizovala vykonanie postreku.Kovačevičová akcentovala aj potrebu súčinnosti obyvateľov, napríklad aby zatvárali smetné nádoby a nevyhadzovali potraviny pod okná bytov.Problém s premnoženými hlodavcami na sociálnej sieti priznal aj starosta mestskej časti sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát.Pripojil aj fotografie podnetu adresovaného RÚVZ v Košiciach, mestu Košice, Správe mestskej zelene v Košiciach , a tiež Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti , v ktorom žiada o stanovisko k predmetnej záležitosti i prijatie opatrení.Ihnát v rámci podnetu tiež uviedol ako možné riešenie častejšie vykonávanie povinnej deratizácie, ale aj častejší odvoz bioodpadu či budovanie polopodzemných kontajnerovísk.Starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc taktiež na sociálnej sieti kritizoval sumu vyčlenenú na deratizovanie mesta.Prostriedky vo výške 35-tisíc eur ročne podľa jeho názoru nepostačujú na nákup dostatku jedov a spomenul i rastúcu cenu práce.„Zákonom daná deratizácia na jar a jeseň je vysoko neúčinná a je to také klasické úradnícke ,výkazníctvo'. Doložia sa faktúry, ktoré spravidla nikto nekontroluje a všetci si povedia, že sme splnili, čo nám zákon ukladá," myslí si starosta Sídliska KVP.Podobne ako Kovačevičová pripomenul i rolu občanov a spomenul vyhadzovanie potravín z okien či prikrmovanie iných zvierat.„Rýchle a účinné riešenia teraz nehľadajte. Spasenie nepríde. Ak by sa aj našla ochota sila všetkých zainteresovaných subjektov konať okamžite, bude potrebné vykonať deratizáciu celoplošne a koordinovane v priebehu nasledujúcich mesiacov, opakovane každé dva týždne. Efekt sa dostaví tak o 3 mesiace, ak by takáto ,sila' vznikla," dodal.