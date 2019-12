RÚZ, SOPK a Klub 500 odmietajú zvyšovanie dane z nehnuteľností

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. decembra (TASR) - Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) nesúhlasia s avizovaným zvyšovaním daní z nehnuteľností, ktoré v súčasnosti hlási veľká časť samospráv. Tento krok podľa nich prichádza v čase rekordných prebytkov v hospodárení samospráv a môže mať výrazné negatívne následky pre zamestnávateľov na Slovensku.Zástupcovia zamestnávateľov a SOPK tvrdia, že príjmy územnej samosprávy prudko rastú. Oproti roku 2005 sa zvýšili až o 85 %, pričom obce a mestá vytvorili obrovské prebytky vo výške 3,134 miliardy eur. Len v roku 2018 to bolo až 375 miliónov eur. Napriek tomu primátori a starostovia postupne ohlasujú skokové zvýšenie daní z nehnuteľnosti, a to až do 300 %.Samosprávy to pritom zdôvodňujú výpadkami v rozpočtoch nasledujúceho roka spôsobenými ostatnými opatreniami vlády. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska je výpadok na úrovni 80 miliónov eur, podľa Únie miest a obcí 104 miliónov eur. "konštatuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Podľa neho je dôležité si uvedomiť, že najmä výrobné spoločnosti potrebujú na svoju činnosť veľké areály, takže daň z nehnuteľností odvíjajúca sa od veľkosti plochy, je pre nich vysoká nákladová položka. "varuje Gregor.Zvýšené náklady pre najväčšie priemyselné podniky v bratislavskom regióne, ak k radikálnemu zvýšeniu dane z nehnuteľnosti skutočne príde, sa budú pohybovať rádovo v miliónoch eur. To však platí aj pre malé a stredné podniky priamo úmerne ich veľkosti, o obyvateľoch nehovoriac.upozorňuje predseda SOPK Peter Mihók. Podľa neho firmy musia znášať aj zavedenie rekreačných poukazov, zvýšenie príplatkov za prácu v noci a cez víkendy či ďalšie náklady, ktoré sú priamymi dôsledkami rozhodnutí vlády a parlamentu.Negatívom je tiež časovanie zvýšenia daní zo strany samosprávy. Pri živnostníkoch a menších podnikateľoch je predpoklad, že svoje zvýšené náklady prenesú do cien svojich produktov a služieb. Kľúčové priemyselné podniky sú naviazané na zahraničných odberateľov a kontrakty s nimi na budúci rok majú v drvivej väčšine už uzavreté. Preto nemôžu preniesť vzniknuté náklady spôsobené neočakávaným zvýšením daní z nehnuteľností na poslednú chvíľu do cien.upozorňuje prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga. Slovensko je podľa údajov Inštitútu finančnej politiky krajinou s tretím najvyšším počtom starostov na 100.000 obyvateľov spomedzi krajín Európskej únie (EÚ), Slovensko má navyše takmer najmenšie obce v EÚ, čo zvyšuje náklady.Podľa zamestnávateľov je potrebné zaoberať sa tiež kľúčom rozdelenia zdrojov medzi samosprávy, keďže ten súčasný môže niektoré zvýhodňovať a iné znevýhodňovať. "dodal predseda Klubu 500 Vladimír Soták.