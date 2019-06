Ružička: EÚ by mala v otázke ďalšieho rozširovania konať strategicky

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Berlín 4. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala v otázke rozširovania konať strategicky a mať dostatok odvahy prijímať politické rozhodnutia, ktoré neovplyvnia len budúcnosť regiónu západného Balkánu, ale aj globálne postavenie EÚ. Povedal to v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR František Ružička počas pracovnej návštevy v hlavnom meste Nemecka, kde rokoval s Uwem Corsepiom - poradcom kancelárky Angely Merkelovej pre zahraničnú politiku. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.Témami ich rozhovorov boli najmä príprava Strategickej agendy stanovujúcej priority EÚ na ďalších päť rokov, budúci rozpočet EÚ či otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom.povedal Ružička.Varoval, žedodal.Ružička sa v Berlíne stretol aj so svojím rezortným partnerom Michaelom Rothom a spoločne otvorili diskusné fórum V4 + Nemecko organizované neziskovou organizáciou Aspen Istitute. Štátny tajomník Ružička vyzdvihol i potrebu intenzívnej spolupráce krajín strednej Európy s Nemeckom nielen v hospodárstve, ale aj v politickej oblasti.