Ružička: Pri brexite je stále výzvou írska hranica, čas sa kráti

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 12. novembra (TASR) - Hlavný vyjednávač EÚ pre tzv. brexit Michel Barnier informoval v pondelok predstaviteľov diplomacie členských krajín EÚ o rozličných aspektoch súvisiacich s prebiehajúcimi rokovaniami o odchode Spojeného kráľovstva z Únie. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Vladimír Ružička to uviedol pre TASR po zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.Podľa jeho slov vidieť, že Barnier v rámci rokovaní s britskou stranou hľadá rozličné riešenia a diskutuje o tom s členskými krajinami Únie. Spresnil, že z hľadiska úspechu rokovaní je stále hlavnou výzvou hranica medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Zároveň Barnier trvá na tom, že mandát, ktorý presadzuje, nie je o trestaní Británie, ako to zaznieva v britskej tlači, ale naopak o tom, že EÚ sa snaží správať čo najkonštruktívnejšie s cieľom dospieť k prijateľnému riešeniu."My podporujeme jeho mandát, čo bolo potvrdené aj počas jeho návštevy minulý týždeň na Slovensku," povedal slovenský diplomat o Barnierovi.opísal situáciu. Podľa jeho slov je teraz "loptička na britskej strane" a vyzerá to tak, že Spojené kráľovstvo v súčasnostiRužička zdôraznil, že európski diplomati pevne veria, že v konečnom dôsledku sa podarí nájsť riešenie, hoci "čas sa kráti" a ani v polovici novembra nie sú náznaky o politickej dohode.vysvetlil Ružička. Dodal, že aj Slovensko má medzirezortnú skupinu, ktorá sa venuje diskusii o brexite a kde sa diskutuje nielen s ministerstvami, ale aj so zástupcami podnikateľov a občianskych združení.dodal.Z ostatných tém rokovaní Rady ministrov Ružička spomenul prípravu viacročného finančného rámca na roky 2021-2027 a najmä prípravu decembrového summitu EÚ, kde sa členské krajiny vyjadrili, že výstupy by mali byť čo najkonkrétnejšie a lídri by sa mali venovať pozitívnym témam, ako je fungovanie jednotného trhu. V otázke migrácie by sa mali zamerať hlavne na ochranu vonkajších hraníc Únie a spoluprácu s tretími krajinami.(spravodajca TASR Jaromír Novak)