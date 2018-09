Ružička: SR podporuje dialóg Brusel-Varšava o právnom štáte

František Ružička, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. septembra (TASR) - Príprava októbrového summitu EÚ, viacročný finančný rámec na roky 2021-2027, ale aj situácia v Poľsku z pohľadu dodržiavania princípov právneho štátu patrili v utorok medzi hlavné body rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR František Ružička.S odkazom na budúcu finančnú perspektívu EÚ Ružička skonštatoval, že momentálne sa formujeÚnie po roku 2020, kde sa už črtajúDodal, že sa začali kryštalizovať skupiny krajín, ktoré majú svoje jasné priority, pričom pre Slovenskú republiku stále platí, že pri tvorbe dlhodobého rozpočtu bude klásť dôraz na kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku.opísal situáciu na rokovaniach slovenský diplomat. Doplnil, že sa očakáva, že Rakúsko ako predsednícka krajina v Rade EÚ pripraví ďalšie návrhy, čo bude témou ďalších rokovaní pre členské krajiny Únie.Ambíciou Európskej komisie aj Európskeho parlamentu je uzavrieť dohodu o dlhodobom rozpočte ešte počas tejto exekutívy, čiže do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať koncom mája 2019.Rada ministrov sa v utorok zaoberala aj situáciou v Poľsku v súvislosti s článkom 7 Lisabonskej zmluvy a porušovaním princípov právneho štátu. Ružička pripomenul, že zo strany Bruselu prebieha hodnotenie celkovej situácie a Poľsko "v tejto chvíli" odpovedá na otázky. Pripomenul, že SR túto situáciu pozorne sleduje, lebo ide o nášho suseda a partnera vo Vyšehradskej štvorke (V4).uviedol Ružička s odkazom na štruktúrovaný dialóg medzi Európskou komisiou a poľskou vládou. Zároveň zdôraznil, že Slovensko zastáva pozíciu, že treba rešpektovať kompetencie a primárne právo Európskej únie.(spravodajca TASR Jaromír Novak)