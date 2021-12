Ružička strelil svoj prvý gól v NHL, ale z prehry Calgary bol naštvaný (video)

Hertl sa blysol hetrikom









8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Chabú ofenzívnu bilanciu slovenského hokeja v tejto sezóne NHL trochu vylepšil Adam Ružička. Dvadsaťdvaročný útočník Calgary Flames sa dočkal prvého gólu v druhom stretnutí sezóny a piatom v kariére. V NHL debutoval na sklonku minulého ročníka, keď v troch zápasoch raz asistoval.Gólovú premiéru absolvoval v utorkovom súboji na ľade San Jose, keď v 25. min dorazil do bránky strelu Chrisa Taneva. Ružička vtedy zvýšil vedenie svojho tímu na 3:1, ale domáci zabojovali a otočili na konečných 5:3. Najmä vďaka štvrtému hetriku v kariére v podaní českého útočníka Tomáša Hertla."Je to skvelý pocit pre mňa aj moju rodinu, ktorá sledovala zápas doma na Slovensku od štvrtej rána. Dostal som od rodiny a priateľov správy,, že sa pozerajú. Na druhej strane som naštvaný, že sme zápas prehrali," uviedol Adam Ružička vo videu na klubovom webe Calgary Flames.Ružička sa v tejto sezóne uviedol desiatimi gólmi v nižšej zámorskej súťaži AHL, kde stále patrí medzi sedem najlepších strelcov. To bol signál pre vedenie Calgary, aby si mladého Slováka stiahli zo Stocktonu. Spočiatku s kanadským tímom iba trénoval, ale už sa dočkal aj dvoch zápasov.Ružička v utorok nastúpil vo štvrtom útoku "plameňov" a počas deviatich minút na ľade okrem gólu trikrát vystrelil na bránku, vyhral tri zo siedmich vhadzovaní a pridal aj bodyček a plusový bod na konci."Bol som v správny čas na správnom mieste, získal som puk a potom to už bolo jednoduché. Mrzí ma však, že sme nedokázali využiť šance, lebo počas celého zápasu sme boli lepší," uviedol Ružička, ktorého v tíme Calgary draftovali v roku 2017 zo 109. miesta.Ružička sa stal sedemdesiatym Slovákom, ktorý skóroval v NHL, ale v tejto sezóne iba štvrtým. Pred ním sa to podarilo päťkrát Tomášovi Tatarovi, dvakrát Martinovi Fehérvárymu a raz Erikovi Černákovi. Celkovo v tomto súťažnom ročníku v profilige zatiaľ bodovalo sedem Slovákov.