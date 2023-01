Ružičkovi podľa zámorského odborníka uškodilo preradenie do štvrtej formácie Calgary Flames

Produktivita klesla

Odohral v tejto sezóne za Calgary Flames 36 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a pridal 14 asistencií. Už teraz má na konte dvakrát viac bodov ako v minulom ročníku, celkovo v NHL absolvoval 67 duelov so ziskom 31 bodov (11+20). Flames si ho vybrali na drafte nováčikov v roku 2017 zo 109. miesta.





20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička sa v tomto kalendárnom roku ešte nezapísal do bodovania v drese tímu zámorskej NHL Dvadsaťtriročný Bratislavčan nezískal ani bod v ostatných 11 zápasoch od 27. decembra a neskóroval dokonca v 22 dueloch za sebou od 3. decembra. Podľa experta Roberta Munnicha z portálu Flames Nation môže za pokles Ružičkovej produktivity preradenie do štvrtej formácie "plameňov"."Adam je jeden z najzaujímavejších hráčov tímu v tejto sezóne. Doposiaľ v nej mal toľko vzostupov a pádov ako žiaden hráč Flames v nedávnej minulosti. Hral skvelo, keď bol stabilná súčasť základnej zostavy. Jeho produktivita sa prepadla, keď ho preradili do štvrtého útoku. Dostával tam najmenej priestoru na ľade a hral s najmenej talentovanými hráčmi v zostave. Nie je teda náhoda, že má problém bodovať," napísal odborník o slovenskom centrovi.Ružička bol zdravý náhradník v 10 z prvých 11 zápasov Calgary v sezóne. V nasledujúcich 21 dueloch hrával najnižšie v treťom útoku, nazbieral v nich 17 bodov za 6 gólov a 11 asistencií. Vo všetkých štatistikách bol počas tohto obdobia druhý najlepší v tíme, pričom mal až deviaty najvyšší priemerný čas na ľade z útočníkov.Od preradenia do štvrtej formácie nastúpil na 13 stretnutí a zaznamenal v nich len tri prihrávky. Bol v nich v priemere najmenej vyťažovaný útočník Flames.Munnich analyzoval aj to, s kým hrával Ružička vo formácii a snažil sa vybrať mu ideálnych spoluhráčov. "Na základe štatistík mu najviac sedela hra s Mikaelom Backlundom. Na pohľad však zapadol do každého útoku, v ktorom hral. Aj keď vo štvrtej formácii nezbiera body, stále si svoje úlohy plní.""Najviac by mu sedela hra v prvých troch útokoch po boku Eliasa Lindholma Tylera Toffoliho . V Ružičkovej hre sú badateľné ofenzívne inštinkty aj talent. Je veľmi inteligentný hráč, dobrý tvorca hry aj zakončovateľ. Nemal byť hrať vo štvrtom útoku bez ohľadu na to, kto je v zostave," doplnil expert.