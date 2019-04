Ružinov bude mať nové pravidlá pre prijímanie detí do škôlok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 30. apríla (TASR) – Prijímanie detí do materských škôl v bratislavskom Ružinove má mať nové transparentné, zrozumiteľné a sprehľadnené pravidlá. Zabezpečiť to má všeobecne záväzné nariadenie, ktoré v utorok schválili ružinovskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva.Nové pravidlá s bodovacím systémom prijímania detí však majú pre riaditeľky jednotlivých škôlok odporúčací, nie povinný charakter. Pre aktuálne platnú legislatívu je totiž podľa starostu Martina Chrena v tomto smere "pomerne komplikovaná situácia". Zákony pri škôlkach napríklad zakazujú rajonizáciu, t. j., že do ružinovských materských škôl budú prijímané iba miestne deti.Druhým problémom podľa neho je, že zákon a aj metodický pokyn rezortu školstva hovorí, že nie je právne možné nariadiť povinné kritériá riaditeľkám, ktoré by museli rešpektovať. Starosta tiež poukazuje na to, že zákon zároveň zakazuje mať jednotný formulár prihlášky, ktorý by mestská časť používala na prihlásenie do škôlok.uviedol pre TASR Chren.Hoci rozhodovanie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy je výhradnou kompetenciou riaditeľov a nič im nemôže nariadiť ani mestská časť či starosta, Chren verí, že riaditelia budú odporúčané kritériá dodržiavať.poznamenal šéf ružinovskej samosprávy.Nové pravidlá tak majú do celého procesu "vniesť svetlo", keďže súčasný systém prijímania považujú mnohí za značne nezrozumiteľný. Rodičia by tak po novom mali presne vedieť, na základe čoho sa rozhoduje o prijímaní dieťaťa. Nový systém zohľadňuje viacero faktorov, ktoré majú pomôcť zamestnaným rodičom, ale aj tým, ktorí sú v komplikovanejšej životnej situácii. Pravidlá obsahujú odporúčaný bodovací systém, na základe ktorého sa ohodnotia všetky prihlášky a zostaví sa poradie.priblížil starosta.Šancu dostať sa do škôlky majú tiež neružinovské deti, ak to kapacity materských škôl dovoľujú. Takýchto detí je okolo 15 percent.dodal Chren.