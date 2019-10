Ružinov chce zvýšiť svoju transparentnosť, poslanci navrhli opatrenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) – Bratislavský Ružinov chce zvýšiť svoju transparentnosť. Reaguje tak na fakt, že v minuloročnom rebríčku Transparency International Slovensko sa mestská časť spomedzi 100 najväčších slovenských samospráv umiestnila na 34. priečke, čím klesla o šesť miest oproti roku 2016. Zvýšenie transparentnosti chce docieliť viacerými opatreniami.uviedol pre TASR ružinovský miestny poslanec Kamil Bodnár.Na svojej webovej stránke by mala mestská časť zverejňovať napríklad všetky zmluvy, objednávky a faktúry, výsledky verejných obstarávaní vrátane zápisníc, výročné správy všetkých organizácií mestskej časti, správy hlavného kontrolóra a pripomienky občanov k všeobecne záväzným nariadeniam.Na stránke by sa tiež mali zverejňovať aj aktuálne výšky odmien poslancov, a to za prácu v zastupiteľstve a miestnych komisiách, ale tiež za členstvo v predstavenstve, dozornej rade podniku či spoločnosti, alebo za vykonávanie sobášov.poznamenal Bodnár s tým, že rovnakú dôležitosť treba prikladať aj životopisom starostu, jeho zástupcov či poslancov. "podotkol. Webová stránka by sa tiež mala upraviť tak, aby bola čitateľná aj pre slabozrakých.Iniciatívu poslancov, ktorá reflektuje na umiestnenie samosprávy v rebríčku transparentnosti, víta aj starosta Ružinova Martin Chren.skonštatoval. Oceňuje preto iniciatívu poslancov, ktorí priniesli konkrétne návrhy, ktoré môžu zlepšiť transparentnosť a v konečnom dôsledku umiestnenie mestskej časti v rebríčku. Niektoré opatrenia by mali začať platiť od marca budúceho roka, s niektorými vie miestny úrad začať takmer okamžite.Podľa rebríčka, ktorý zostavuje Transparency International Slovensko každé dva roky, sa v roku 2018 umiestnil Ružinov na 34. mieste zo 100 samospráv. Oproti roku 2016 je to pokles o šesť miest. V rámci hlavného mesta predbehli Ružinov mestská časť Nové Mesto (2. miesto), Petržalka, Staré Mesto a Vrakuňa.