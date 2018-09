Ružinov stále hľadá mladých slovenských skladateľov a textárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 17. septembra (TASR) - Ešte štyri dni majú mladí slovenskí skladatelia a textári možnosť prihlásiť sa do tohtoročnej Ružinovskej lýry. Tú vyhlásil bratislavský Ružinov v spolupráci s miestnou organizáciou Cultus Ružinov. Prihlášky do súťaže autorských piesní je možné podávať do štvrtka 20. septembra.približuje vyhlasovateľ.Z došlých prihlášok vyberie porota desiatich finalistov. Tí sa následne odprezentujú vo finále, ktoré sa uskutoční 7. októbra večer v Spoločenskom dome (SD) Nivy.Bližšie informácie o súťaži, jej pravidlách a prihlasovaní sa sú zverejnené na webovej stránke miestnej organizácie, ako aj na jej profile na sociálnej sieti.