Ružinovská nemocnica dostala špičkový prístroj pre mimotelový obeh

Na snímke vchod do Univerzitnej nemocnice Bratislava

Bratislava 27. apríla (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v bratislavskom Ružinove získala nové zariadenie CardioHelp System, ktoré bude slúžiť pacientom so závažným respiračným zlyhaním, pacientom pred transplantáciou pľúc či počas hrudníkových operačných výkonov.povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. Ojedinelým prístrojom bude v rámci univerzitných nemocníc na Slovensku disponovať len jedno pracovisko, a to 1. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB.Prístroj prevádzkuje, riadi a monitoruje mimotelový obeh. Slúži na odvedenie krvi pacienta mimo tela počas chirurgického zákroku, pričom krv sa po zákroku vracia späť do tela pacienta. Možno ho využiť aj na oxygenoterapiu a tiež v indikovaných prípadoch, keď zlyhá metóda ventilácie pľúc.povedal primár I. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB Aktham Yaghi. Prístroj v hodnote 83-tisíc eur nemocnica získala vďaka podpore spoločnosti Slovnaft.