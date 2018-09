Ružinovská nemocnica v Bratislave chce postaviť heliport do roku 2020

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 9. septembra (TASR) – Plánovaná výstavba heliportu v ružinovskej nemocnici by sa mohla začať v auguste 2019. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) predložila projekt výstavby heliportu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Heliport by mohol byť hotový v apríli 2020. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá náklady na výstavbu vo výške jeden milión eur.Heliport by podľa predloženej správy mohol byť vybudovaný vedľa centrálneho prijímacieho oddelenia. Odtiaľ bude pacient do vnútorných priestorov transportovaný na príslušné oddelenie. V dôsledku vybudovania heliportu by malo tiež dôjsť k stavebným úpravám aj na objekte urgentu. Nadzemná časť heliportu by tu čiastočne zasahovala nad prevádzkový objekt zimného štadióna V. Dzurillu. Druhý variant ráta s možnosťou, že heliport bude situovaný južnejšie od pôvodného zámeru.Záchranárske vrtuľníky v súčasnosti pristávajú na zelenej ploche pred nemocnicou. Pacientov preto musia sanitným vozidlom premiestniť na príslušné oddelenia. Z bezpečnostného a logistického hľadiska je preto tento stav nevyhovujúci.