Ružinovskí poslanci vyslovili starostovi D. Pekárovi nedôveru

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) – Dlhoročné rozpory medzi starostom Dušanom Pekárom a miestnymi poslancami v bratislavskom Ružinove sa do tohtoročných komunálnych volieb asi neuzavrú. Po tom, čo sa poslanci niekoľkokrát v minulosti vyjadrili, aby zvážil zotrvanie vo funkcii, mu najnovšie nadpolovičná väčšina poslaneckého zboru vyjadrila nedôveru. Stalo sa tak na tohtotýždňovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, keď dané uznesenie podporilo 17 z celkového počtu 25 poslancov.Tým sa už dlhšie nepáči, že starosta niektoré nimi schválené uznesenia nepodpisuje a nerešpektuje. Pri niektorých z nich sa tento týždeň preto pokúsili prelomiť starostovo veto. Išlo napríklad o odvolanie predstavenstva miestnej spoločnosti Cultus, k čomu starostu už viackrát vyzvali, pozastavenie zmluvy so spoločnosťou, ktorá vypracováva územné plány zón, pre nespokojnosť s vypracovaním podkladov a prinavrátenie bezplatného vstupu pre seniorov a deti z materských a základných škôl do kultúrneho domu. Ten im totiž Cultus spoplatnil po tom, ako poslanci tejto spoločnosti skrátili rozpočet o 250.000 eur.Poslancom sa nakoniec podarilo prelomiť veto len v poslednom prípade. Zároveň však prijali uznesenie, ktorým starostovi verejne vyslovili nedôveru. Uznesenie má však len deklaratívny charakter, čoho sú si vedomé obe strany.O odvolávaní sa predsa len na tohtotýždňovom rokovaní hovorilo, tentoraz však v súvislosti s Ružinovským podnikom verejno-prospešných služieb (VPS). Tomu starosta vytýka nielen jeho fungovanie, hospodárenie či chýbajúcu kontrolu výkonov, ale v neposlednom rade aj tohtoročnú nepodarenú kosbu na území mestskej časti, smeti a neporiadok. Prišiel tak s návrhom na odvolanie členov predstavenstva a vymenovanie nového vedenia z radov odborníkov z úradu, napríklad šéfky ekonomického oddelenia či oddelenia životného prostredia.zdôraznil Pekár.Návrh starostu prekvapil viacerých, vrátane miestneho kontrolóra Günthera Furina. Ten sa však zároveň kriticky postavil k predloženej správe o výsledkoch hospodárenia podniku za rok 2017. Podľa neho síce podnik uvádza, že dosiahol najlepší výsledok, avšak údaje nie sú správne. Podnik je podľa neho v zelených číslach len na základe opatrení a uznesení poslancov a pomaly ide do väčších problémov, ponára sa do marazmu a nebude schopný vrátiť požičané peniaze. Odvolanie predstavenstva označil za prechodné riešenie, ako konečné riešenie odznelo aj zrušenie podniku.Odvolanie členov predstavenstva sa nepozdávalo ani samotným poslancom. Mnohí poukázali na proces "ozdravovania" podniku, sú však presvedčení, že po troch rokoch "nemôže byť všetko super." Sú si vedomí niektorých nedostatkov, napríklad v kosení či údržbe, všetky sa však podľa ich nedajú odstrániť okamžite. Personálne i materiálne je ale podnik zabezpečený v súčasnosti lepšie ako v minulosti. Z pléna odzneli aj názory, že to "škrípe" ako na úrade, tak vo VPS, či o politickom geste, čo však starosta odmieta. Niektoré tvrdenia odmieta aj vedenie podniku, ktoré pripúšťa isté záväzky, s ktorými sa borí. Sú to ale údajne výsledky hospodárenia predchádzajúceho manažmentu.Poslanecký zbor nakoniec o návrhu na odvolanie predstavenstva nehlasoval, starosta ako predkladateľ návrhu nedodržal procedurálny postup. Deň po miestnom zastupiteľstve však zasadalo predstavenstvo spoločnosti, kde starosta znížil vedeniu VPS odmeny na jedno euro." uviedla pre TASR hovorkyňa Ružinova Jana Pôbišová. Podľa nej sa zároveň čakalo, ako predstavenstvo zareaguje, to ani po tomto kroku neodstúpilo.