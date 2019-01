Ružomberčania protestovali pri Mondi SCP, prekáža im enormný zápach

Rozhorčenie a obavy z enormného zápachu, ktorý sa v posledných dňoch šíril v Ružomberku, vyjadrila v stredu popoludní 23. januára 2019 viac ako stovka Ružomberčanov pri administratívnom centre Mondi SCP. Protestujúci žiadali odborné a objektívne posúdenie negatívneho vplyvu fabriky na obyvateľov, ovzdušie i samotný región. Foto: TASR/Miroslava Mlynárová Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Ružomberok 23. januára (TASR) – Rozhorčenie a obavy z enormného zápachu, ktorý sa v posledných dňoch šíril v Ružomberku, vyjadrila v stredu popoludní pri administratívnom centre Mondi SCP viac ako stovka Ružomberčanov. Protestujúci žiadali odborné a objektívne posúdenie negatívneho vplyvu fabriky na obyvateľov, ovzdušie i samotný región.Zhromaždenie zvolalo občianske združenie (OZ) Ochrana ovzdušia dolný Liptov.uviedol Patrik Lupták z OZ Ochrana ovzdušia dolný Liptov.Vlna nevôle u obyvateľov mesta sa zdvihla najmä v posledných dňoch.dodal Lupták.Enormný zápach spôsobil výpadok systému spaľovania zapáchajúcich látok v kombinácii s inverzným počasím. Spoločnosť Mondi SCP sa v pondelok (21.1.) ospravedlnila obyvateľom mesta aj okolitých obcí.uviedla spoločnosť v stanovisku.Protestujúci obyvatelia pripomenuli, že nebojujú proti nikomu, no bojujú za zdravie. Podporujú akýkoľvek technologický rozvoj, ktorý prináša pracovné miesta a udržanie stability fabriky, ale zároveň pri dodržaní komfortu bežného života ľudí v modernej Európe.upozornil Lupták.Manažér pre komunikáciu Mondi SCP Ľubomír Čech v reakcii na protest uviedol, že ich organizátori neoslovili, no ich konanie berú na vedomie.skonštatoval.Podľa ružomberského hovorcu Viktora Mydla si vedenie mesta uvedomuje vážnosť situácie.povedal s tým, že o výsledkoch budú občanov bezodkladne informovať.Dodal, že radnica stojí na strane občanov a rešpektuje aj to, že chcú žiť v zdravom meste. Na druhej strane však stojí sčasti aj na strane Mondi SCP, pretože zamestnáva množstvo ružomberských rodín.uzavrel Mydlo.