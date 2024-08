Ružomberok chce ísť do zápasu sebavedomo, Gattusov Hajduk Split pricestoval s Perišičom či Livajom

Odhodlaní pobiť sa o postup

Osobnosti svetovej futbalovej scény

Chorváti sú na dobrej ceste

Pondelkový žreb

7.8.2024 (SITA.sk) - Futbalisti slovenského klubu MFK Ružomberok nastúpia vo štvrtok 8. augusta doma pod Čebraťom na svoj v poradí piaty tohtosezónny duel v pohárovej Európe.Po úspešnom preskočení kazašskej prekážky v podaní Tobolu Kostanaj v 1. kvalifikačnom kole Európskej ligy a po vypadnutí s tureckým Trabzonsporom v nasledujúcom kole rovnakej súťaže si zverenci trénera Ondřeja Smetanu zmerajú sily v 3. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy s chorvátskym Hajdukom Split Liptáci vedia, že v dvojzápase nebudú favoritom, no sú odhodlaní sa o postup pobiť, zvlášť so skúsenosťami, ktoré nadobudli v dueloch proti Trabzonsporu.„Videli sme, že sa vieme vyrovnať Trabzonsporu, takže prečo by sme sa nemohli vyrovnať aj Hajduku a možno ich aj zdolať? Takže do toho zápasu ideme sebavedomo, popracovať na efektivite a môžeme spraviť veľké veci,“ skonštatoval pre klubový web stredopoliar Adam Tučný.Na ružomberskom štadióne sa v drese hostí zo Splitu predstavia viaceré známe osobnosti svetovej futbalovej scény. V zostave talianskeho trénera Gennara Gattusa by nemali chýbať chorvátski vicemajstri sveta a víťazi Ligy majstrov Ivan Perišič spoločne s menovcom Ivanom Rakitičom Skúsenosti z medzinárodného futbalu nechýbajú ani ďalším hráčom ako brankár Lovre Kalinič, obranca Dario Melnjak, stredopoliar Filip Krovinovič či útočník Marko Livaja.„Sme na dobrej ceste, cítim na mužstve zlepšenie každý duel. Veľmi nám pomohol Rakitič, ktorý po príchode nastupoval iba z lavičky. Výborne však trénuje a ukazuje, že skvelá kariéra, ktorú ma za sebou, nie je náhodná," povedal pre oficiálny web Hajduku Gennaro Gattuso po víkendovom ligovom triumfe 2:1 nad tímom Slaven Belupo Koprivnica.Slávny klub z Balkánu, známy oddanými a búrlivými fanúšikmi, skončil v uplynulej sezóne chorvátskej najvyššej súťaže na 3. mieste za majstrovským Dinamom Záhreb a NK Rijeka. V skupinovej fáze niektorej z európskych súťaží sa však nepredstavil od ročníka 2010/2011.Pondelkový žreb vo švajčiarskom Nyone rozhodol o tom, že úspešnejší z dvojice sa stretne v play-off s víťazom dvojzápasu medzi arménskym Noah Jerevan a gréckym AEK Atény . Prvý duel pomerne prekvapujúco v stredu zvládli lepšie futbalisti z hlavného mesta Arménska, ktorí vyhrali 3:1.Duel v Ružomberku má výkop naplánovaný na 18.30 h. V pozícii hlavného arbitra sa predstaví skúsený César Soto Grado zo Španielska.