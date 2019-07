Ružomberok je formálne prihlásený do Európskeho pohára FIBA

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Ružomberok 3. júla (TASR) – Basketbalový klub MBK Ružomberok podal formálnu prihlášku do nasledujúceho ročníka Európskeho pohára FIBA (Eurocup), no jeho účasť je zatiaľ otázna.Úradujúci slovenský šampión bol súčasťou súťaže aj v predchádzajúcej sezóne, zverenky trénera Juraja Suju skončili svoju púť v osemfinále, kde nestačili na francúzsky Tarbes GP. Ružomberok je aktuálne jediný ženský klub s prihláškou do niektorej zo súťaží pod patronátom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).povedal pre TASR výkonný riaditeľ MBK Ružomberok Radoslav Popelka.O účasti klubu sa rozhodne v najbližších dňoch.dodal Popelka.