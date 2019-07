Ružomberok podal odvolanie voči čiastkovému územnému rozhodnutiu k D1

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ružomberok 31. júla (TASR) - Mesto Ružomberok a dolnoliptovské obce podali odvolanie voči čiastkovému územnému rozhodnutiu na stavebné objekty diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, ktoré na návrh Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vydal príslušný Okresný úrad v Žiline. TASR o tom v stredu informoval hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.Doplnil, že vydané územné rozhodnutie sa vzťahuje len na jeden most a nerieši novú časť trasy diaľnice D1 Hubová – Ivachnová.Ako tvrdí radnica, v správnom konaní, ktoré predchádzalo vydaniu čiastkového územného rozhodnutia, boli nepochopiteľne vylúčení legitímni účastníci konania – zástupcovia ružomberskej mestskej časti Hrboltová. Toto konanie je podľa radnice v rozpore so zákonom. Magistrát má za to, že boli upreté práva účastníkom konania, či už to boli zástupcovia Hrboltovej alebo dolnoliptovských obcí. Zástupcovia mesta a obcí nesúhlasili s odvolaniami mestskej časti Hrboltová k vybratej novej trase diaľnice v procese EIA.” povedal poradca ružomberského primátora pre dopravu a infraštruktúru Tomáš Mišovič.Dodal, že dlhodobo upozorňujú na zásadné meškanie a výhovorky NDS v povoľovacom procese.uviedol.Podľa Mišoviča nový zmluvný termín dokončenia úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, jún 2022, je z tohto pohľadu nereálny, rovnako ako aj koniec roka 2022. Konanie NDS považuje za absurdné a nepochopiteľné.skonštatoval primátor mesta Ružomberok Igor Čombor.Podľa hovorcu primátora mesta nemá podané odvolanie žiaden vplyv na meškanie dokončenia výstavby diaľničného úseku pri Ružomberku.