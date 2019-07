Ružomberok žiada ministra o pomoc pri riešení situácie s medveďmi

Na archívnej snímke minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Ružomberok 26. júla (TASR) – Ružomberský primátor Igor Čombor sa obrátil na ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) so žiadosťou o pomoc pri riešení zvýšeného výskytu medveďov v meste. Zároveň žiada umožniť odstrel dvoch a viac medveďov. Reagoval tak na sťažnosti Ružomberčanov v súvislosti s častými návštevami týchto zvierat v blízkosti ľudských obydlí. Podľa slov primátora mu šéf envirorezortu prisľúbil stretnutie v druhej polovici augusta.,“ uviedol pre TASR Čombor.Podľa primátora ide o jedince, ktoré stratili plachosť a navykli si na to, že aj mesto je ich teritórium, a robia škody. Stretnutia s medveďom však podľa neho nemusia vždy dopadnúť nevinne. Keďže sa medveď často prechádza v oblastiach, kde žijú ľudia, vznikajú konfliktné situácie. Obyvatelia na sociálnych sieťach poukazujú na to, že by sa s aktuálnou situáciou malo niečo robiť. Podľa Čombora sa často obracajú na mestskú samosprávu, aby zakročila. „,“ povedal ružomberský primátor s tým, že vedenie mesta chce chrániť zdravie obyvateľov, no zároveň nezdecimovať populáciu medveďa v okolí.Cielený odstrel jedincov, ktoré si zvykli na kontakt s ľuďmi, by podľa primátora nemal spôsobiť neúmerné reprodukčné škody na populácii medveďa. „,“ doplnil.Zdôraznil, že za dobré nepovažuje ani jedno z extrémnych riešení, ktoré sa núkajú. „,“ skonštatoval.V ružomberských mestských lesoch, ktoré majú rozlohu necelých 7000 hektárov, napočítali v uplynulom období asi 25 jedincov medvedej populácie. K priamemu usmrteniu človeka medveďom za posledné obdobie podľa primátora nedošlo.