Ružomberok zvládol boj o Európsku ligu, na trávniku Trnavy zvíťazil gólmi v závere duelu

Fortuna liga 2019/2020



play-off o EL - finále (hralo sa na jeden zápas)



FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 0:2 (0:0)

Góly: 81. J. Maslo (z pok. kopu), 90.+ D. Takáč

ŽK: 37. Vukojevič - 25. Madleňák, 58. Kojnok, 62. Zsigmund, 69. D. Takáč, 88. Brenkus, ČK: 89. Bamidele (Trnava)

Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Ferenc, 3959 divákov



Zostavy:

Trnava: Rusov - Turňa, Izuchukwu, Moenza - Tzandaris, Benovič (68. Tešija), Cabral, Gamboš (82. Nsumoh), Vukojevič - Yao, Bamidele

Ružomberok: Macík - Čurma, J. Maslo, Mojžiš - Kojnok (58. Ďungel), Zsigmund (68. Brenkus), D. Takáč, Múdry, Madleňák (56. Mrva) - Gerec, Regáli



17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti MFK Ružomberok si na druhý pokus vybojovali účasť v nastávajúcej sezóne Európskej ligy. Zatiaľ čo vo finále pohárovej súťaže - Slovnaft Cupe neuspeli proti Slovanu Bratislava (0:1), vo finále dvojzápasového play-off o účasť v EL zdolali FC Spartak Trnava na jeho trávniku 2:0 (0:0).Všetko podstatné sa udialo v záverečnej štvrťhodine zápasu. Prvý gól stretnutia padol v 81. min, keď bol kapitán Ružomberka Ján Maslo úspešný z pokutového kopu.Gólu predchádzal faul mladého Brazílčana Saymona Cabrala na Alexandra Mojžiša. V tretej minúte nadstaveného času spečatil víťazstvo hostí Dalibor Takáč po skvelej prihrávke z krídelného priestoru. MFK Ružomberok si v pohárovej Európe zahrá piatykrát v histórii.Trnavčania nezvládli záver zápasu. V 89. min oslabil nigérijský útočník Yusuf Bamidele, ktorý po údere súpera do tváre videl červenú kartu.V piatej minúte nadstaveného času mali zasa možnosť aspoň znížiť z pokutového kopu, ale švédsky legionár Dijan Vukojevič trestuhodne prekopol bránku Matúša Macíka.Ružomberčania pôsobili počas celého zápasu koncentrovaným dojmom a napokon sa dočkali odmeny, hoci im v závere výrazne pomohol pokutový kop.Okrem Ružomberka majú istotu účasti v pohárovej Európe zo slovenskej najvyššej súťaže aj majstrovský ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov) a dvojica MŠK Žilina FC DAC 1904 Dunajská Streda (Európska liga)."Sme veľmi šťastní. Bol to vyrovnaný zápas, rozhodol pokutový kop. Súper ho mal tiež, ale nepremenil ho. Za celú sezónu patrí mojim zverencom poďakovanie a veľká poklona. Urobili mi život lepším," uviedol tréner Ružomberka Ján Haspra pre RTVS."Ťažko sa mi hodnotí najmä kvôli divákom, ktorí prišli v hojnom počte. Absolútne vymyslená penalta z môjho pohľadu. Aj keď možno dostanem pokutu za toto vyjadrenie, teraz je mi to jedno. Chalani vytvorili superpartiu v kabíne, dnes to ´odmakali´, som veľmi vďačný za to, čo odvádzali na ihrisku. Mrzí ma, že sme neprehrali férovo," zhodnotil tréner Spartaka Trnava Marián Šarmír."Bolo vidieť, že ide o veľa. Obe mužstvá ukázali, že chcú ísť do Európy. Škoda, že nám to nevyšlo. Ružomberok je veľmi nepríjemný súper, zápas nám nevyšiel podľa našich predstáv. Nebudem komentovať rozhodcov. Sme veľmi sklamaní, že v budúcom roku nebudeme hrať Európsku ligu," skonštatoval brankár Trnavy Dobrivoj Rusov pre RTVS.