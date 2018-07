Ružomberské basketbalistky v Eurocupe proti Nymburk i Celje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Žreb Eurocupu 2018/19:



H-skupina: MBK RUŽOMBEROK (SR), Basketball Nymburk (ČR), ZKK Cinkarna Celje (Slovin.), zdolaný tím z kvalifikačnej dvojice Euroligy: Entente Sportive Basket Villeneuve d'Ascq Lille Métropole (Fr.) - KSC Szekszárd (Maď.)





Mníchov 5. júla (TASR) - Basketbalistky slovenského vicemajstra MBK Ružomberok sa predstavia v nasledujúcej sezóne Eurocupu v základnej H-skupine aj s českým Basketball Nymburk. Ich ďalšími dvomi súpermi budú slovinský ZKK Cinkarna Celje a zdolaný z kvalifikačnej dvojice Euroligy Entente Sportive Basket Villeneuve d'Ascq Lille Métropole (Fr.) - KSC Szekszárd (Maď.).Ružomberok je aktuálny vicemajster slovenskej extraligy, vo finále play off prehral s Good Angels Košice 0:3 na zápasy. Nymburk obsadil v uplynulom ročníku najvyššej českej súťaže 3. miesto a v Eurocupe skončil v skupinovej fáze. Celje je úradujúci slovinský majster, keď získal šiesty titul za sebou.Slovenský zástupca sa predstaví v 2. z dvoch konferencií. Tie sú rozdelené podľa geografického kritéria a teda sa dá hovoriť o prvej - východnej a druhej - západnej. Základná časť odštartuje úvodnými zápasmi 25. októbra.Do vyraďovacích bojov postúpia z každej z desiatich štvorčlenných skupín prvé dva tímy a z každej konferencie aj dva najlepšie celky na tretích miestach. Týchto 24 tímov sa následne zoradí do tabuľky od 1. po 24., pričom prvých osem ide priamo do 2. kola, ďalších 16 si zahrá 1. kolo play off. K štvorice postupujúcich z 3. kola sa pridajú štyri tímy z 5. a 6. miest dvoch skupín Euroligy a opäť sa pokračuje vyraďovacím systémom."Ruža" si zahrala v druhej najvyššej klubovej európskej súťaži aj v predchádzajúcej sezóne. V základnej B-skupine obsadila posledné miesto, z prvej priečky postúpili priamo do osemfinále hráčky ďalšieho slovenského zástupcu Good Angels Košice. V súťaži sa predstavili aj Piešťanské Čajky, ktoré skončili posledné v D-skupine.Keďže prvý tím GA Košice po uplynulej sezóne zanikol a Čajky sa do súťaže neprihlásili, v nasledujúcom ročníku bude zastupovať Slovensko v európskych súťažiach FIBA iba Ružomberok. Medzi mužmi sa o prestížnu Ligu majstrov uchádzali majstri z BK Levickí Patrioti, no FIBA im neudelila výnimku na koše.