RVR rozhodla o sankciách a udelila nové licencie

Ilustračná snímka.

Bratislava 20. novembra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) rozhodla o sankciách pre tri televízie. Zároveň udelila nové licencie pre rozhlasové vysielanie. TASR o tom informovala hovorkyňa rady Ivana Čaučíková.Televízia Markíza musí zaplatiť 3.319 eur, pretože dňa 7. a 10. júna odvysielala program Mentalista a dňa 7. júna 2019 program Prenasledovaná s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, pričom pri nich neuplatnila označenie. To chýbalo aj v prehľade programov na webovej stránke televízie.Televízia Joj dostane od rady upozornenie na porušenie zákona - v prehľade programov z dní 7. a 10. júna 2019, ktorý zverejňuje na stránke, neuplatnila pri programoch sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a programoch sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich ich označenie.Programová služba Spartak dostala upozornenie za to, že nedodala rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 24. apríla 2019 do 15 dní od doručenia žiadosti rady.Upozornenie dostala aj TV Lux, ktorá mala porušiť zákon o volebnej kampani. Počas volebnej kampane dňa 10. marca 2019 mala odvysielať program Svätá omša, ktorý mohol podľa rady ovplyvniť hlasovanie voličov v neprospech kandidátov na prezidenta Zuzany Čaputovej a Eduarda Chmelára.RVR pridelila tiež voľné frekvencie na terestriálne rozhlasové vysielanie.informovala rada.Novým žiadateľom bola spoločnosť EJ, získala frekvenciu 107,2 MHz Trnava. Bude na nej vysielať rádio študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod názvom Aetter.Spoločnosť FM media spustí Rádio Goldies zameriavajúce sa na hranie retro hudobných hitov z obdobia 50. – 60. rokov minulého storočia.informovala rada.Novú licenciu získal pre vypršanie platnosti predošlej vysielateľ T.W.Rádio s Rádiom 7. Zároveň mu pridelili ďalšiu frekvenciu 103,6 MHz Nitra.