RVR uložila viacerým vysielateľom sankcie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila vysielateľom niekoľko sankcií. Zároveň začala viaceré správne konania. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Furjelová.Sankciu uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v súvislosti s vysielaním programu Halili za príspevok Sedemdesiatka tatranská, v ktorom nebola sprostredkovaná téma ochrany a revitalizácie lesov a lesných porastov postihnutých kalamitami na území SR v primeranom rozsahu a relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zástancov koncepcie bezzásahovosti.Rovnako tak urobila v prípade vysielateľa spoločnosť Mac TV v programovej službe Wau. Dôvodom bolo porušenie povinnosti, aby osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alkoholických nápojov, nebola sponzorom programu alebo programovej služby vysielanej v čase medzi 6.00 a 22.00 h.Vysielateľovi TV Poprad uložila rada sankciu za porušenie zákona o digitálnom vysielaní, ku ktorému došlo tým, že vysielateľ neoznámil rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie do 15 dní od vzniku zmeny.RVR tiež začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS, TV Poprad, Radio One, Corporate Legal, C.E.N., Mac TV či voči vysielateľovi Káblová televízia Komjatice.Licenciu na rozhlasové vysielanie predĺžila rada vysielateľovi Média Modra, a to konkrétne pre programovú službu Rádio Modra. Tiež schválila zmenu licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie vysielateľa Digi Slovakia. RVR odňala vysielateľom viaceré frekvencie a jednu licenciu.