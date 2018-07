Ryan: Niet pochybností o tom, že Rusko zasahovalo do amerických volieb

Paul Ryan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. júla (TASR) -o tom, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a aj naďalej sa pokúša podkopávať demokraciu v Spojených štátoch a na celom svete. Vyhlásil to v pondelok predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Paul Ryan po summite prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho ruským partnerom Vladimirom Putinom v Helsinkách. Trump na ňom uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb, pripomína agentúra AP.Republikán Ryan uviedol, že Rusko zasahovalo do volieb aj podľa americkej spravodajskej komunity a výboru Snemovne reprezentantov pre tajné služby.konštatoval s tým, že RuskoLíder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer obvinil Trumpa zna tlačovej konferencii po boku Putina. Nazval toPodľa Schumera Trumpove vyjadrenia na jeho európskej ceste vrátane pondelkovej tlačovej konferencie posilnili nepriateľov USA. Popredný demokrat uviedol, že je od šéfa Bieleho domukeď verí Putinovi, že Rusko do volieb v roku 2016 nezasahovalo.Líderka demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová vyhlásila, že Trumpovadokazuje, že Rusi majú na neho kompromitujúce informácie.Bývalý šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John O. Brennan uviedol na Twitteri, že čo sa týka Trumpovho výkonu, nešlo o nič menšie ako zradu.