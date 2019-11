Ryanair bude žiadať predaj časti aktív v prípade kúpy Air Europa

Lietadlá írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 4. novembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair plánuje vyzvať regulačné úrady, aby v rámci oznámenej kúpy španielskych aerolínií Air Europa prinútili kupujúcu firmu IAG časť aktív odpredať. Uviedol to v pondelok šéf Ryanairu Michael O'Leary.povedal O'Leary v reakcii na oznámenie IAG, že sa dohodol na prevzatí Air Europa za 1 miliardu eur.IAG už vlastní španielske aerolínie Iberia aj španielsku nízkonákladovú leteckú spoločnosť Vueling. Podľa O'LearyhoIAG oznámil dohodu o prevzatí Air Europa v pondelok s tým, že dokončenie kontraktu očakáva v 2. polroku budúceho roka. Všetko však bude závisieť od súhlasu regulačných úradov. Air Europa zabezpečuje domáce a medzinárodné lety do takmer 70 destinácií vrátane diaľkových letov do Amerík. Celkovo vlastní 66 lietadiel.