Ryanair dúfa, že pred Vianocami dosiahne dohodu s nemeckými odbormi

Lietadlo írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 18. septembra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair, najväčší nízkonákladový dopravca v Európe, dúfa, že pred Vianocami dosiahne dohodu s nemeckými odborovými zväzmi. Vyhlásil to v utorok riaditeľ marketingu Kenny Jacobs po minulotýždňovom 24-hodinovom štrajku nemeckých pilotov a palubných sprievodcov, ktorí pohrozili ďalšími protestmi.Jacobs na konferencii o leteckej doprave v Kolíne nad Rýnom zároveň uviedol, že pozícia spoločnosti Ryanair - z hľadiska nákladov, zostane oveľa lepšia ako v prípade jeho nízkonákladových rivalov, aj keď uzavrie dohody s odbormi.Piloti a palubní sprievodcovia Ryanairu v Nemecku vstúpili 12. septembra do štrajku za lepšie mzdové a pracovné podmienky. Aerolínie museli preto v ten deň zrušiť 150 z celkového počtu 400 letov z a do Nemecka. Vedenie Ryanairu zároveň varovalo, že ak takéto štrajky budú pokračovať, môžu viesť k zníženiu počtu lietadiel a pracovných miest v Nemecku.Írsky dopravca sa dostal pod paľbu odborových zväzov v Európe, a najmä v Nemecku, pre svoje praktiky, ako je zamestnávanie niektorých pilotov prostredníctvom agentúr, teda tretích strán, napríklad McGinley Aviation. Letecká spoločnosť vlani prvýkrát uznala odbory v snahe zlepšiť vzťahy s pilotmi a vyriešiť krízu s personálom.Aerolínie čelili v lete najhorším štrajkom vo svojej histórii, ale v auguste dosiahli prelom, keď uzatvorili dohodu s írskymi pilotmi. Vyjadrili zároveň nádej, že v blízkej budúcnosti uzatvoria dohody aj s personálom v iných krajinách.Minulý týždeň však odborové zväzy reprezentujúce posádky Ryanairu v Španielsku, Portugalsku, Holandsku, Taliansku a Belgicku vyhlásili ďalší 24-hodinový štrajk, a to na 28. septembra.