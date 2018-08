Ryanair ruší pre štrajk piatkové lety z Bratislavy do Bruselu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. augusta (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair zrušila na piatok 10. augusta pre štrajk plánovaný prílet z belgického letiska Brusel-Charleroi do Bratislavy, a tiež následný odlet zo slovenského hlavného mesta do tejto destinácie. Konkrétne bude zrušený prílet z Bruselu do Bratislavy o 12.25 h a následný odlet z Bratislavy o 12.50 h.doplnila pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.Na piatok je ohlásený štrajk švédskych, belgických a írskych pilotov spoločnosti Ryanair. V stredu 8. augusta sa k nim pridali aj nemeckí piloti, dopravca tak zrušil ďalších 250 piatkových letov. Ešte predtým, než sa k štrajku pridal nemecký odborový zväz, ohlásil Ryanair zrušenie 146 z 2400 piatkových letov.Cestujúci, ktorých sa zrušenie letov týka, si môžu bezplatneletenky, alebo dostanú naspäť svoje peniaze, uvádza letecký dopravca.