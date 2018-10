Ryanair sa dohodol s portugalskými pilotmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 19. októbra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair dosiahla dohodu s portugalskými pilotmi o sporných otázkach seniority (postupu v zamestnaní) a rozmiestnenia na základne. Podobné dohody sa aerolíniám podarilo uzavrieť aj s pilotmi v Británii a Taliansku. Oznámil to v piatok najväčší nízkonákladový dopravca v Európe.Ryanair tiež očakáva, že podpíše dohodu aj so zástupcami španielskych pilotov v snahe ukončiť série štrajkov, ktoré poškodili jeho podnikanie.Írsky dopravca má problémy s pracovnými vzťahmi. Pred takmer rokom pod tlakom uznal odborové zväzy. A tento mesiac podnikol zriedkavý krok - varoval pred slabším ziskom a upozornil, že jeho výsledky budú ešte horšie, ak budú štrajky pokračovať.Dohoda s portugalskými pilotmi, ktorá sa týka celej škály otázok, od pridelenia na základne po povýšenie, umožní aerolíniám začať do konca mesiaca rozhovory s odborovým zväzom SPAC v Portugalsku o úplnej kolektívnej zmluve.A dohoda o uznaní odborov v Španielsku mu takisto pripraví pôdu pre rýchle rokovania o kolektívnej zmluve so španielskym zväzom SEPLA.Ryanair podpísal svoju prvú dohodu o uznaní odborov s pilotmi na svojom najväčšom trhu v Británii začiatkom tohto roka, kde sa mu podarilo vyhnúť sa protestom. Piloti v Taliansku schválili kolektívnu pracovnú zmluvu v auguste.povedal personálny riaditeľ Ryanairu Eddie Wilson.Palubní sprievodcovia v Španielsku a Portugalsku sa minulý mesiac zapojili do štrajkov kolegov v šiestich európskych krajinách. To bol jeden z najhorších štrajkov, ktoré zasiahli Ryanair, keďže narušil plány viac ako 40.000 cestujúcich.Dva belgické odborové zväzy zastupujúce posádky Ryanairu však varovali pred ďalšími štrajkami v Európe pred koncom roka, ak vedenie nezmení svoj postoj na rokovaniach.