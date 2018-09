Ryanair sa po rokoch vracia na francúzsky trh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 27. septembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair sa v budúcom roku vráti na francúzsky trh. Z toho odišla v roku 2011. Spoločnosť vo štvrtok informovala, že vo Francúzsku plánuje zriadiť dve základne, pričom pri každej sa počíta s dvomi lietadlami. Tento krok si vyžiada investíciu približne 400 miliónov USD (341,68 milióna eur) a vzniknúť by vďaka tomu malo 120 pracovných miest, po 60 v každom meste.Vytvorenie základní v mestách Bordeaux a Marseille je súčasťou širšieho plánu firmy zvýšiť počty cestujúcich vo Francúzsku v najbližších troch až štyroch rokoch na dvojnásobok. Do Marseille sa Ryanair vracia (základňu tam zrušil v roku 2011), zatiaľ čo v prípade Bordeaux pôjde o úplne novú základňu.Ryanair má v súčasnosti 86 základní. Do roku 2024 má v pláne prepravovať ročne 200 miliónov pasažierov, pričom v tomto roku odhaduje, že ich prepraví zhruba 139 miliónov. V samotnom Francúzsku chce v nasledujúcich štyroch rokoch počet pasažierov zdvojnásobiť na 20 miliónov.Pokračujúce štrajky však firmu pravdepodobne donútia prehodnotiť krátkodobé plány rastu na ďalších trhoch. Najväčšie nízkonákladové aerolínie v Európe zaznamenali od decembra, keď prvýkrát vo svojej 30-ročnej existencii uznali odbory, už niekoľko štrajkov. Ďalší čaká leteckú spoločnosť v piatok (28.9.), keď štrajk oznámil palubný personál v Belgicku, Taliansku, Holandsku, Španielsku a Portugalsku. Ryanair uviedol, že na piatok ruší 150 letov.Navyše, najnovšie tak urobia aj piloti v Nemecku. Ich odborová organizácia Vereinigung Cockpit ich vyzvala, aby sa v piatok k štrajku pridali, pričom ich štrajk by mal trvať od 3.01 h SELČ v piatok do 02.59 h SELČ v sobotu (29.9.). Ryanair v reakcii na to oznámil, že zruší ďalších 35 až 45 letov z a do Nemecka.(1 EUR = 1,1707 USD)