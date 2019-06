Ryanair upravil podmienky spätného odkúpenia svojich akcií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 26. júna (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair v stredu upravila podmienky spätného odkúpenia svojich akcií vo výške 700 miliónov eur. Cieľom je umožniť spätný nákup blokov akcií, ktorý obmedzí vlastnícke podiely britských akcionárov. Tým sa zabezpečí, že väčšinový podiel v spoločnosti zostane v rukách akcionárov z Európskej únie (EÚ) po brexite.Ryanair v marci spustil krízové plány, aby obmedzil hlasovacie práva britských akcionárov, ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody o budúcich vzťahoch alebo ukončí colnú úniu s EÚ v rámcibrexitu.Cieľom reštrikcií je zabezpečiť, aby väčšinoví vlastníci aerolínií boli z Únie tak, ako to požadujú zákony o licenciách a letoch.Ryanair odporúča zmeniť a doplniť podmienky, čím by sa umožnilo spätné odkúpenie akcií prostredníctvom blokových obchodov, uviedla v stredu spoločnosť vo svojom vyhlásení.upozornil dopravca.Finančný riaditeľ Ryanairu Neil Sorohan vo februári povedal, že akcionári z Únie vlastnia 55 % akcií leteckej spoločnosti. Britskí akcionári majú v spoločnosti dvadsaťpercentný podiel, pričom Sorohan očakáva, že sa polovica z neho vráti do EÚ v prípade tvrdého brexitu.Ryanair minulý mesiac oznámil program spätného odkúpenia akcií za 700 miliónov eur, pričom odhaduje, že sa táto suma rozdelí na 500 miliónov eur na tzv. základné americké depozitné akcie (American Depositary Shares, ADS) a 200 miliónov na kmeňové akcie. Ale predstavenstvo má právomoc toto rozdelenie upraviť.Spoločnosť v stredu vyhlásila, že rozdelenie akcií ADS a kmeňových akcií bude závisieť od trhových podmienok a právnych a regulačných požiadaviek. Program má trvať deväť až 12 mesiacov.