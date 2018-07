Ryanair v zime zredukuje svoju flotilu v Írsku, plánuje prepúšťať

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Dublin 25. júla (TASR) - Írske aerolínie Ryanair v stredu oznámili, že počas tohoročnej zimnej sezóny zredukujú svoju flotilu v Dubline o 20 %. Odôvodnili to poklesom dopytu po letenkách na domácom trhu v Írsku.Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe tak zredukuje počet lietadiel na základni v Dubline z 30 na 24. Ryanair tento mesiac zasiahli štrajky personálu, vrátane írskych pilotov, čo negatívne ovplyvnilo jeho tamojšie linky aj rezervácie leteniek.Letecká spoločnosť zároveň v stredu povedala viac ako 300 zamestnancom, pilotom a palubným sprievodcom, že môžu prísť o prácu po redukcii írskej flotily.Podľa Ryanairu pokles rezervácií na budúce lety v Írsku bol čiastočne výsledkom nedávnych štrajkov írskych pilotov. Aerolínie dodali, že poslali listy viac ako 100 pilotom a 200 palubným sprievodcom, ktorých služby možno nebudú od 28. októbra potrebovať.Letecká spoločnosť tiež uviedla, že začne konzultácie o prepúšťaní. A ak bude potrebné prepúšťať, bude vychádzať z hodnotenia výkonnosti letov, obsadenosti a žiadostí o presun na inú základňu.Spoločnosť dodala, že vzhľadom na rast dopytu v Poľsku bude ponúkať transfery do tejto krajiny a prípadne aj na ďalšie základne v Európe pilotom a palubných sprievodcom so sídlom v Dubline, s cieľom minimalizovať prepúšťanie.